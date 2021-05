Piazza Cavour, aggredisce i poliziotti durante il controllo al bar: arrestata una donna

C'è stato anche un arresto nel concitato intervento svolto nel tardo pomeriggio di sabato in piazza Cavour, per gli assembramenti che si erano verificati sotto i portici all'altezza del bar Cavour.

Dopo che gli agenti della Polizia locale si sono prestanti per ordinare la rimozione di tavoli e sedie e l'allontanamento delle persone che si trovavano sotto i portici, la situazione è rapidamente degenerata: numerosi avventori, parecchio agitati, hanno manifestato la loro contrarietà all'intervento, inveendo con cori e insulti. A quel punto è stato richiesto l'intervento della Squadra Volante a supporto: sul posto, erano presenti un congruo numero di persone, tutte assembrate tra loro, che sostavano in piedi all’esterno del bar lasciandosi andare comportamenti offensivi e denigranti a riguardo dell’operato in corso.

In particolare una donna, con fare aggressivo, urlava e oltraggiava le Forze di Polizia con parole offensive e minacciose, e nel proferire tali parole si è anche rivolta alle persone presenti incitandole a ribellarsi a tali controlli di contenimento emergenza covid-19. La donna, invitata a calmarsi e mantenere un comportamento consono, è poi stata invitata a fornire un documento di riconoscimento personale e, a quel punto, si è alterata ancora di più inveendo contro gli operatori, scagliandosi con violenza contro gli operatori, colpendo un'agente donna della Polizia di Stato. A

A quel punto, sentito il magistrato di turno, la donna è stata arrestata per i reati di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e segnalata per oltraggio, in attesa del giudizio per direttissima fissato per lunedì. Il citato esercizio pubblico veniva sanzionato dalla Polizia locale con chiusura per giorni 5.