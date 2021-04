Da stabile confiscato alla criminalità a nuova mensa universitaria

Da locali confiscati alla criminalità organizzata a mensa universitaria. Passa anche dai nuovi insediamenti dell'ateneo la riqualificazione del rione Isola, sulla quale il Comune intende investire nel prossimo futuro.

leggi anche: DUE PROGETTI DAL 15 MILIONI PER IL RILANCIO DELL'ISOLA

A settembre, dando corso ai progetti del vecchio Bando Periferie, partiranno i lavori per la trasformazioni dei magazzini comunali dell'ex Mattatoio di via Restano nei nuovi laboratori a servizio dell'Upo e, in particolare, del Dipartimento di Scienze dei Materiali e Innovazione tecnologica, che dovrebbe rappresentare un importante tassello nello sviluppo dell'ateneo.

Intanto, il Comune ha avviato l'iter per l'acquisizione dei locali di via Bassano del Grappa 6, confiscati sulla base delle leggi antimafia e che si trovano in prossimità dell'area di via Restano oggetto dell'intervento di recupero. L'obiettivo è recuperare gli spazi oggi dismessi e in stato di forte degrado per trasformarli nella nuova mensa dell'Università.

«La disponibilità dell'immobile - si legge nella delibera con la quale il Comune presenta la manifestazione di interesse - rappresenta l'occasione per localizzare, in prossimità dei tre poli universitari del Palazzo del Rettorato in via Duomo, del Dipartimento di Studi umanistici in via Galileo Ferraris, viale Garibaldi e del Complesso San Giuseppe, che ospita parte della didattica e della ricerca del Disum e i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica e della Scuola di Medicina, la nuova mensa universitaria in grado di offrire i necessari servizi a studenti, docenti e personale della facoltà; l’ipotesi di realizzazione della nuova mensa in tale ambito cittadino è già stata condivisa in termini generali con i referenti dell’Università del Piemonte Orientale che in merito hanno espresso adesione alla proposta».

Se la manifestazione di interesse del Comune, come è più che probabile, andrà a buon fine, il polo universitario vercellese si arricchirà di un nuovo servizio e l'Isola vedrà recuperata una parte dei grandi spazi oggi parzialmente abbandonati.