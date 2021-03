Asl Vercelli: nuovi incarichi per i dottori Paltro e Vignali

Dopo l'approvazione dell'atto aziendale dell'Asl, prosegue la serie degli adempimenti legati alle nomine dei responsabili di struttura.

Il dottor Flavio Maria Vignali è stato nominato alla guida della struttura semplice di nuova istituzione Retina Unit. Classe 1957, laurea in Medicina e chirurgia presso l'Universita' di MIlano con una tesi sulla Retinopatia Diabetica, specializzato in Oculistica alla Clinica Oculistica dell'Universita' di Milano, Vignali lavora all'Asl di Vercelli dal marzo 1994 dove dal 2010 è anche responsabile dell'Ambulatorio Maculopatie. Attualmente ricopre anche l'incarico di Direttore facente funzioni della Struttura complessa di Oculistica. E' membro di American Academy of Ophthalmology ​ e della SOI - Società Oftalmologica Italiana