Bloccato dopo un infortunio: uomo trasportato fuori casa con l'autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 per soccorrere un uomo infortunatosi in casa.

Poco prima delle 14 di lunedì 15 febbraio una squadra dei Vigili del Fuoco e l’autoscala della sede centrale del Comando Provinciale di Vercelli sono intervenute a Vercelli in corso Libertà 193 in supporto al 118.

A seguito di un incidente domestico, un uomo necessitava di esser trasportato in ospedale e, vista la conformazione dell’abitazione, è stato necessario l’impiego dell’autoscala per trasportare l’infortunato dal terzo piano a terra per essere trasportato al DEA dell’ospedale Sant'Andrea di Vercelli.