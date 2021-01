Testimonianze su don Mauro Stragiotti cercansi

Il Meic di Vercelli, in collaborazione con il Corriere eusebiano e l’editrice Publycom, sta organizzando il convegno “Don Mauro Stragiotti e le tre forme di carità: materiale, spirituale intellettuale”, nella ricorrenza dei vent’anni dalla morte del sacerdote diocesano che tanto si spese per gli ultimi, tra cui carcerati e alcolisti, ma anche nella formazione e nell’accompagnamento di persone singole, coppie, famiglie, gruppi di volontariato. Il convegno, che si terrà on-line sabato 27 febbraio, vuol mettere in risalto l’indiscussa attualità della straordinaria figura di don Stragiotti e raccontarla come uomo e come prete, che ha vissuto la vocazione nella liturgia e nella preghiera, nella condivisione e nella gioia, nell’accoglienza e nell’amicizia, nella fraternità e nella malattia, contro cui combatté strenuamente fino a quando capì che il Signore lo voleva presso di sé. Perciò si chiede ai vercellesi, alle parrocchie di Vintebbio, Serravalle, Gattinara e a chi l’ha conosciuto di farsi avanti con una breve testimonianza, uno scritto, a rendersi disponibili per una registrazione vocale o un video (al massimo un minuto e mezzo), a raccontare aneddoti, fornire immagini legate a momenti di incontro, giornate di ritiro, gite fuori porta, contattando Rita Mattiuz al 3481822246 o via mail a rita@publycom.it