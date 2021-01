Il Piemonte torna in zona gialla: bar e ristoranti riaprono fino alle 18

Il Piemonte torna in zona gialla. La notizia, un po' a sorpresa, è arrivata direttamente dal Ministero della Salute, che dà dunque ragione al presidente Alberto Cirio. Nelle ultime ore sembrava infatti che la Regione fosse destinata a restare in zona arancione, anche se il governatore aveva più volte sottolineato come i dati del Piemonte fossero positivi, con un indice Rt sceso a quota 0,82. Invece, poco prima delle 19,30 un post di Cirio fa chiarezza sul destino dei prossimi giorni.

«Da lunedì il nostro Piemonte sarà giallo», annuncia il governatore dopo aver ricevuto al notizia dal ministro.

Da lunedì possono dunque riaprire, fino alle 18, bar e ristoranti, e viene ripristinata la possiblità di effettuare gli spostamenti all'esterno del proprio Comune di residenza (purché si resti nell'ambito della regione).

A confermare la notizia anche fonti romane. «Il ministro Roberto Speranza - si legge in una nota del ministero della Salute - sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze: sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla".

