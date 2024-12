Marco Ricci nuovo direttore generale dell'Asl Vercelli

Sono stati presentati ufficialmente oggi, lunedì 23 dicembre, i nuovi Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali (Asr), nominati in mattinata dalla Giunta guidata dal presidente Alberto Cirio. Dal 1° gennaio 2025 saranno cinque le novità assolute, tra le quali Marco Ricci che subentra a Eva Colombo alla giuda dell'Asl Vercelli. Manager lombardo di 55 anni, Ricci un anno fa era stato nominato direttore generale dell’Ast di Macerata. Ha alle spalle una carriera svolta interamente nel settore della sanità pubblica.

Ricci subentra alla non più riconfermata Eva Colombo. Una volta in servizio a Vercelli, il manager dovrà rinnovare anche lo staff: da fine dicembre, infatti, va in pensione la direttrice sanitaria, Fulvia Milano, mentre l'incarico di Gabriele Giarola, direttore amministrativo, era in scadenza insieme a quello di Colombo. Giarola, comunque, resterà al lavoro quindi è anche possibile una sua riconferma.

«Nel ringraziare tutti i Direttori generali, sia i nuovi sia i confermati, per aver accettato l’incarico – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi -, vorrei sottolineare come sia stata fatta una scelta ponderata e attenta di ogni singola posizione, perché la sanità piemontese ha assoluta necessità di professionisti di alta statura per avviare quel cambiamento, ormai improrogabile, che porti a una sanità innovativa e universale».

Tra gli impegni che attendono il nuovo manager quelli, pressanti, per l'appalto dei lavori del nuovo blocco di emergenza urgenza oltre al reperimento di personale medico e, in particolare, dei medici di famiglia.