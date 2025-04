Case Atc di via Palli, ripartono i lavori

Si sblocca la situazione dei lavori nelle palazzine di via Natale Palli, dove gli interventi di riqualifciazione degli immobili Atc era da tempo bloccato, privando le famiglie residenti di balconi, dell'ascensore e delle altre opere previste dal contratto da quattro milioni di euro. A comunicarlo è una nota del Comune. «Nelle scorse ore la “Teicos Ingegneria nelle costruzioni” ha accettato i nuovi termini e condizioni per concludere gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, adeguamento strutturale e abbattimento barriere architettoniche nelle palazzine di via Natale Palli. Si è dunque sciolta la tensione fra la direzione lavori e l’impresa», dice il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda. Gli operai installeranno i nuovi balconi e concluderanno le opere di posa degli ascensori. «Dopo una lunga trattativa, che ha avuto alcuni momenti caldi - dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - il cantiere da quattro milioni di euro può riprendere spedito ed essere concluso già nei prossimi mesi. L’intera Amministrazione comunale rivolge il più sentito ringraziamento alle famiglie per aver sopportato questo impasse».

I lavori si erano arenati per una differente veduta sulla realizzazione dei balconi che, ora, potranno essere realizzati con un’attività dall’esterno evitando l’ingresso negli appartamenti e garantendo la massima sicurezza alle famiglia e al cantiere. Le strutture dei nuovi balconi sono già stati consegnati da mesi e posizionati nell’area limitrofa ai condomini. «Siamo molto soddisfatti di quest’accordo» evidenzia Simion.

L’assessore ai Lavori Pubblici informa inoltre che «i cantieri di viale Garibaldi e di piazza del Municipio si concluderanno entro sabato 31 maggio». Simion spiega che «lo slittamento è stato dovuto al maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi. Dal 14 al 17 aprile sono caduti oltre 110 millimetri di pioggia che rappresentano più di 1/8 della piovosità media annuale fatta registrare negli ultimi 40 anni, pari a 824 millimetri». L’assessore ai Lavori Pubblici fa emergere poi la seconda ragione dello slittamento: «L’organizzazione delle attività di cantiere perché gran parte delle maestranze sono, ora, concentrate lungo viale Garibaldi per la definizione e la conclusione dei marciapiedi in pietra. Sarà infatti - conclude - il primo cantiere a concludersi in modo tale da venire incontro alle comprensibili richieste dei commercianti e residenti».