Botti di Capodanno, ordinanza di diveto e invito al buonsenso

Il sindaco, Roberto Scheda, ha firmato lunedì l’ordinanza che disciplina l’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno” in occasione della notte di San Silvestro.

Il provvedimento prevede che l’uso degli artifici pirotecnici sarà consentito esclusivamente dalle 23.30 alle 0.30 e solo nelle seguenti aree: zona industriale, piazzale del Carrefour e area dei divertimenti (corso Bormida) e ogni altra area esterna al centro abitato. Ogni utilizzo al di fuori di questi limiti temporali e spaziali sarà considerato una violazione dell’ordinanza.

Per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti nella serata e nella nottata di mercoledì 31 dicembre saranno impegnati 4 agenti della Polizia locale nel controllo del territorio.

«Abbiamo messo in campo una risposta concreta per garantire, rispetto agli scorsi anni, una maggiore tutela della quiete pubblica e dei nostri amici a quattro zampe che, più di tutti, soffrono l’eccessivo utilizzo dei “botti di Capodanno”» dice l’assessore Paolo Campominosi.

L’Amministrazione comunale invita tutti a un comportamento responsabile e rispettoso delle regole, affinché i festeggiamenti per l’arrivo del 2026 possano svolgersi in un clima di serenità, sicurezza e attenzione verso le persone e gli animali.

