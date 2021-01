Cirio: “Piemonte zona gialla? I parametri ci sono tutti, ma chiediamo certezze”

È “giallo” sull’ingresso del Piemonte in zona gialla a partire da domenica. E il cavillo risiede in una differenza di valutazione dei parametri da parte del ministero puramente tecnica. Lo ha spiegato oggi il governatore Alberto Cirio a margine della conferenza stampa sull’attività di trapianti effettuata nel 2020.

“Il sistema dei colori funziona, ha dimostrato di essere performante e credo sia un meccanismo corretto - ha dichiarato -. Meno corretta è la tempistica con cui vengono assegnati i colori: continuiamo a chiedere in Conferenza delle Regioni che il governo cerchi di anticipare il più possibile all’inizio della settimana qle decisioni in modo da trasmetterle con maggior preavviso a chi su queste decisioni deve impostare la propria vita lavorativa”.

“La situazione odierna - ha proseguito - si basa tutta su una diversità di valutazione. I nostri parametri, da report ministeriali delle ultime due settimane, sono da zona gialla. Potrebbero quindi essere questi i 14 giorni previsti dal decreto per passare di colorazione. Ma il ministero ritiene che vadano calcolati non dall’11 gennaio, ma solo dal giorno della rilevazione, quindi dal 22. Questo vorrebbe dire attendere una settimana in più. Si tratta di una questione puramente tecnica”.

Non resta quindi che aspettare la risoluzione definitiva. “Abbiamo trasmesso le nostre istanze, attendiamo una risposta in serata - ha concluso Cirio -. Ma il ministero ci deve dare spiegazioni con molta chiarezza. Oggi abbiamo un Rt a 0.8, con un’occupazione di posti letto in terapia non intensiva scesa al 40%, e anche intensive sono al 30%, sotto la soglia di allerta. Il cruscotto del Piemonte, a oggi, non ha spie accese”.