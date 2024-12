Da Sant'Andrea all'Isola, le messe della vigilia e del giorno di Natale

Cattedrale

Messe: martedì 24 dicembre alle 24; mercoledì 25 dicembre alle 8,30; 10,30; 12 e 17,30 (presieduta dall’Arcivescovo). Giovedì 26 dicembre alle 8,30 e alle 17,30 (presieduta dall’Arcivescovo nel ricordo del Beato Secondo Pollo).

Sant'Agnese

Martedì 24 dicembre messa della notte alle 21,30; mercoledì 25 messa di Natale alle 11,15

San Giuseppe al rione Cervetto

Martedì 24 dicembre alle 22,30 messa della notte; mercoledì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

San Bernardo

Martedì 24 messa vigiliare alle 17; messa della notte alle 22; mercoledì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11. La messa festiva delle 21 è sospesa, riprenderà il 19 gennaio.

Santa Maria Maggiore

Martedì 24 dicembre alle 18; mercoledì 25 dicembre alle 18,30.

Basilica di Sant'Andrea

Martedì 24 dicembre “Aspettando la mezzanotte di Natale “: alle 23 Ufficio delle Letture e, a seguire, ricordando iI primo Natale in Basilica di 800 anni fa: letture e canti a cura della Fraternità della Trasfigurazione. Alle 24 santa messa di Natale.

Beata Vergine Assunta ai Cappuccini

Martedì 24 alle 23,30 ufficio delle letture; alle 24 messa della notte. Mercoledì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

Spirito Santo

Martedì 24 alle 18,30 santa messa della vigilia con novena; alle 24 messa della notte. Mercoledì 25 messa alle 9; alle 11,15. Giovedì 26 messe alle 9 e alle 11,15.

Santa Maria Maddalena

Martedì 24 messa vigliare alle 18,30; alle 21,30 messa della notte. Mercoledì 25 messe di Natale alle 11 e alle 18,30

San Pietro all’Aravecchia

Martedì 24 dicembre alle 23 messa della notte; mercoledì 25 messa di Natale alle 10

Regina Pacis

Martedì 24 alle 18.30 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; mercoledì 25 messe alle 10.30 e 17.30.

Beata Vergine di Lourdes al Concordia

Martedì 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; mercoledì 25 messa alle 11.

Larizzate

Sante messe: martedì 24 dicembre; sabato 28; martedì 31 e sabato 4 gennaio sempre alle 16

Sali Vercellese

Mercoledì 25 dicembre messa alle 9

Sacro Cuore

Martedì 24 alle 24 messa della notte. Mercoledì 25 dicembre messe alle 9, alle 10.30 e alle 18.

Sant'Antonio al rione Isola

Martedì 24 alle 21 al Pala Pregnolato veglia animata dagli scout; alle 21,30 messa presieduta dall’Arcivescovo al Pala Pregolato. Mercoledì 25 messa di Natale alle 10 in parrocchia

Santa Cecilia a Caresanablot

Martedì 24 alle 24 messa della notte; mercoledì 25 messa di Natale alle 11,15.

San Cristoforo

Martedì 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; mercoledì 25 dicembre messe alle 10,30 e alle 17,15.

San Paolo

Martedì 24 messa vigiliare alle 18; confessioni della vigilia il pomeriggio dalle 16 alle 17,30 e la sera dalle 21 alle 23; alle ore 24 del 24 dicembre Messa della Notte; mercoledì 25 Messe di Natale alle ore 10, 11, 18.

Santissimo Salvatore

Martedì 24 dicembre alle 18 messa vigiliare in via Parini; alle 21 messa della notte nella parrocchiale in corso Libertà. Mercoledì 25 messa alle 11 in corso Libertà.

Chiesa di Billiemme

Martedì 24 dicembre alle 23.30 veglia e messa della notte; mercoledì 25 messe alle 9 alle 10.30.