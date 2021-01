Novara-Pro Vercelli 1-2 Ma che sofferenza

Novara-Pro Vercelli 2-1

La Pro guadagna tre punti importantissimi, ma c'è un ma. Per mezz'ora, in undici contro nove, la squadra di Modesto non ha convinto. Poca rabbia agonistica, a differenza del Novara che fino alla fine ci ha creduto. Buono l'esordio di Awua, giocatore di categoria superiore. Insomma, giornata comunque positiva.

Marcatori: Lanini (N) al 15'; Emmanuello al 49'; Comi al 51'

NOVARA: Lanni; Pogliano, Migliorini, Bove, Cagnano (Collodel dal 74'); Pagani (Malotti dal 54'), Buzzegoli (Schiavi dal 66'), Bianchi, Panico (Hrkac dal 46'); Lanini, Rossetti. (Cisco dal 66') A disposizione: Desjardins, Schiavi, Collodel, Zigoni, Zunno, Gonzalez, Bellich, Cisco, Hrkac, Ivanov, Pellegrini, Malotti. All. Banchieri.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto (Clemente dal 68'), Nielsen (Awua dal 68'), Emmanuello, Iezzi; Della Morte, Comi, Zerbin (Rolando dal 73'). A disposizione: Tintori, Parodi, Rolando, Romairone, Jukaj, Awua, Padovan, Clemente, Erradi, Merio, Secondo, Carosso. All. Modesto.

Arbitro Perenzoni di Rovereto

Ammoniti: Migliorini, Bianchi, Pagani, Buzzegoli del Novara. Gatto, Zerbin, Masi, Clemente della Pro Vercelli.

Espulsi Migliorini e Bianchi per doppia ammonizione.

Primo tempo

Primi 12 minuti: Novara aggressivo, Pro Vercelli attenta. Portiere disoccupati.

Erroraccio di Emmanuello che sbaglia un disimpegno che si fa rubare palla a Lanini, che solo davanti a Saro segna il gol del vantaggio per il Novara. Siamo al minuto 15.

Risponde la Pro con un colpo di testa-spalla di Comi, che non inquadra la porta. Errore a parte, la Pro non sta giocando male. Bene, in particolare, Gatto, Zerbin e Comi. Attenta la difesa di Masi e Hristov.

Pericoloso ancora il Novara con un cross basso che taglia l'area, ma nessun avanti azzurro ne approfitta. Primo ammonito, Migliorini del Novara, che marca con le buone e le cattive Comi. Siamo al 28'.

Ancora un fallo di Migliorini su Comi, espulso. Novara in 10 dal 40'.

Sventagliata perfetta di Emmanuello per Della Morte che, solo, spara al volo di sinistro, bella conclusione ma Lanni para. Al 42'. Testa di Masi, para facile Lanni. Il Novara adesso (dopo l'espulsione, insomma) è in bambola.

Secondo tempo

Risultato ribaltato in due minuti.

Da distanza impossibile Emmanuello sferra un tiro alla Emmanuello, la sfera rimalza prima di superare Lanni: ed è 1 a 1 al minuto 49.

La squadra di Modesto in vantaggio al 51': cross di Della Morte, assist di Gatto per Comi che insacca: Pro Vercelli in vantaggio.

Ma replica il Novara, gran parata di Saro. Buzzegoli fallo su Comi, ammoniti. Falli a ripetizione su Comi.

Fallo su Zerbin, lo commette Bianchi, è il secondo, seconda espulsione per il Novara, ora in nove. Altra svolta. È il 62'.

Ancora un fallo su Comi a centrocampo. Cambi che nel Novara che si propone con un 3-4-1.

Minuto 68, escono Nielsen e Gatto, dentro Clemente e Awua, al debutto. Insomma, rivoluzionato il centrocampo ora composto, da destra a sinistra, così: Iezzi, Emmanuello, Awua, Clemente. Attacchi a ripetizione della Pro. Esce Zerbin ed entra Rolando (73'). Il Novara si difende con orgoglio. In 9 contro 11 resta in partita.

Diciamolo: in 11 contro 9 la Pro potrebbe fare di più. Nota lieta: si vede che Awua è un giocatore di un altro pianeta. Giocatore da ammirare soprattutto quando ha la palla tra i piedi. Intanto il Novara, incredibilmente, ci crede e ci prova. Mancano 8 minuti più recupero e la Pro dovrebbe segnare un gol. Segna Comi di testa, l'arbitro dice che è fuorigioco, mah.

Comi si arrabbia con Della Morte per un cross alto che avrebbe voluto basso: erano in due contro uno, ha ragione Comi. Mancano 2 minuti più recupero.

Recupero. Il Novara tenta l'attacco disperato, ripartenza della Pro con Comi, palla rasoterra anche maldestra, Rolando non ci arriva, poi tiro alto di Awua... Mancano pochi secondi: triplice fischio. Grande Pro ma onore al Novara.