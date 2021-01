Le pagelle della Pro vista contro il Novara

SARO: 7

Una gran parata, gestisce con calma (a differenza di altre volte) i tanti retropassaggi.

AURILETTO: 6,5

Ottima gara in copertura, prezioso quando avanza a crea la superiorità numerica a centrocampo.

MASI: 6,5

Gara attenta, come sempre.

HRISTOV: 6,5

Un pelo in affanno nella ripresa, ma nel complesso disputa la solita gara, fatta di chiusure e di passaggi mai sbagliati.



IEZZI: 6,5

Si compensa con Gatto, che predilige la fase offensiva. Bravissimo nel propoirsi come quarto e spesso come ultimo uomo, per impedire ripartenze.

NIELSEN: 6,5

Un passa in avanti rispetto alle ultime due partite. Ma da lui ci si attende di più.

EMMANUELLO: 7,5

Un errore, un altro gol spettacolare ancora contro il Novara, lanci millimetri.

GATTO: 6,5

Nei primi quindici minuti è il migliore, poi disputa una buona gara. Un esterno prezioso soprattutto nei crosso e negli assist.

ZERBIN: 7

Con la palla al piede crea sempre scompiglio. E' il gioiello di questa squadra (e peccato che il prossimo anno lo vedremo con un'altra maglia e, nove su dieci, in un'altra categoria).

COMI: 8

Una rete, l'ennesima, ma soprattutto ha il grande merito di aver costretto Migliorini a una serie di falli che sono culminati con il rosso. E poi per la Pro è stato tutto più facile. Un campionato da incorniciare, quello di Comi, quest'anno.

DELLA MORTE: 6,5

E' in forma, Modesto ha fatto bene a dargli ancora fiducia.



CLEMENTE: 7

Modesto lo schiera solo nella ripresa, ma sulla fascia è uno dei migliori laterali del girone.

ROLANDO: 6

Sì vede poco, troppo poco le giocate a cui ci ha abituato.

AWUA: 7

Gran bell'esordio. Con la palla al piede è uno spettacolo. Bel colpo di mercato, insomma.

MODESTO: 6,5

E' riuscito a trasmettere la sua grinta alla squadra fino alla seconda espulsione, poi si è arrabbiato, la Pro ha giocato con meno piglio rispetto al Novara. Il buon lavoro che sta facendo, comunque, si vede (anche) dalla classifica. E quando scommette su qualcuno (Clemente, Della Morte, ora Awua) non sbaglia.