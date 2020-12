Centro Nuoto, c'è il gestore per la nuova piscina coperta

Sarà la società Inn.Nova di Adria, in provincia di Rovigo, a gestire, per i prossimi tre anni, la nuova piscina del Centro Nuoto.

La commissione di gara, presieduta dal dirigente del settore Urbanistica, Giuseppe Scaramozzino, ha concluso nella mattina di martedì l'esame delle tre offerte giunte nei mesi scorsi: quella ditta di Adria si è classificata al primo posto grazie a un'offerta tecnica che viene definita «molto interessate anche per la stagione estiva» e a un ribasso d'asta del 12,08% sui 155mila euro messi come base.

Dopo sette anni Vercelli torna ad avere una piscina coperta e un'azienda che la gestisca, ma per una beffa del destino, non può utilizzarla a causa delle restrizioni anti Covid. La struttura architettonica è stata conclusa nel corso dell'estate; nei mesi successivi la ditta appaltatrice ha lavorato alla sistemazione degli interni: gli impianti sono conclusi, mentre restano da sistemare la piastrellature, gli arredi e la centrale termica (la cui consegna è prevista a breve).

«Intanto - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion - l'Istituto per il Credito sportivo ha ammesso a finanziamento anche il secondo lotto di lavori: entro fine anno il contributo di un milione e 300mila euro sarà trasferito e sarà nelle disponibilità del Comune». Intanto l'architetto Paolo Pettene, che aveva curato già il progetto per la copertura telescopica della vasca esterna e che ha continuato a lavorare anche per la riqualificazione della vasca interna, ha predisposto il progetto esecutivo per dare il via all'intervento di abbattimento della vecchia struttura (dove sono presenti coperture in eternit) e di trasformazione della vasca in piscina estiva.