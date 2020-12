Date di emissione sbagliate: nuove scadenze per le bollette Atena

Asm rende noto che, a causa di un problema di natura tecnica, in questi giorni sono in consegna alcune bollette dell’energia elettrica e del gas che riportano quale data di emissione della fattura il 24 dicembre e non già il 24 novembre, come corretto, e che riportano come scadenza di pagamento il 18 dicembre.

Inoltre, alcune bollette relative al servizio idrico integrato, con regolare data di emissione, presentano, però, data di scadenza il 18 dicembre, ovvero immediatamente a ridosso di quella di ricevimento, che è prevista nei prossimi giorni.

«Atena Trading e ASM Vercelli - si legge in una nota - nel rammaricarsi dell’accaduto, confermano che in entrambi i casi la scadenza del pagamento è stata posticipata di 10 giorni e va quindi al 28 dicembre, e che, comunque, non verrà applicato ai clienti alcun interesse di mora. Per le bollette con data di emissione errata si evidenzia che non vi saranno conseguenze fiscali/contabili, poiché le fatture inviate al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono corrette».

Per ulteriori informazioni è a disposizione il Contact Center Atena Trading al numero verde 800 112 077, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.