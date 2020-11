Emmanuello: «In tanti anni, mai visto una Pro così bella»

«In tanti anni, non ho mai visto giocare così bene la Pro Vercelli» dice Simone Emmanuello.

«Quando perdi – dice ancora - poi non è sempre facile reagire. Noi lo abbiamo fatto, dimostrando di avere carattere».

Oggi il centrocampista ha giocato la sua centesima partita con la maglia della Pro Vercelli.

«È un bel traguardo – commenta - mi sono affezionato a questa maglia. Il ricordo più bello è il gol realizzato allo scadere contro il Novara.»

«Domenica, andiamo ad affrontare l'Alessandria, lo faremo a testa alta.»

«L'importante è sempre la prestazione. Oggi la squadra mi è piaciuta anche quando hi mandato in campo altri attaccanti. Anche contro la Pro Sesto abbiamo fatto una buona prestazione. Oggi ci siamo ripetuti. Non è mai facile vincere fuori casa. E quindi siamo contenti. Domani riprendiamo gli allenamenti per la prossima gara» dice il tecnico della Pro Vercelli, Francesco Modesto.

Sulla prestazione di Saro: «Quando c'è un pericolo, sai che è sempre presente. Poi legge bene le gare, sa come comportarsi.»

L'arbitraggio? «Non mi interessano, io giudico lo partita e quello che fa la mia squadra».