Addio a Luciano Bellan, stimato medico di famiglia. Aveva 65 anni

Vercelli dice addio al dottor Luciano Bellan, 65 anni, notissimo medico di famiglia - come la moglie Marina Mauri - con studio a Vercelli e Villata. Per molti giorni era stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea a causa del Covid, poi le sue condizioni erano migliorate, tanto che martedì aveva potuto far ritorno a casa. Nella giornata di mercoledì, un malore improvviso ha portato al tragico epilogo.

Bellan, che nella sua carriera era anche stato medico ospedaliero, era molto conosciuto in città ed era anche il medico della Piccola Opera Charitas: la sua morte, arrivata in un periodo molto difficile per la sanità impegnata ad affrontare la seconda ondata del virus, ha lasciato grande tristezza tra i colleghi e gli assistiti. «Un grandissimo medico, preparato, umano, gentile nella sua sobrietà. Non si è mai risparmiato nella vita - ricorda un'assistita - anche nella prima ondata di Covid non ha lasciato soli i suoi pazienti».