Referti, esami, scelta e revoca del medico online: la rivoluzione digitale della sanità piemontese

Consultare, stampare e archiviare i referti medici senza dover passare dallo sportello; scegliere o cambiare il proprio medico di base; visualizzare e modificare gli appuntamenti per le vaccinazioni anche dei figli; pagare il ticket; vedere e stampare le ricette per farmaci, visite ed esami da qualsiasi dispositivo; delegare una persona di fiducia a utilizzare i servizi on line; autocertificare il diritto all’esenzione per reddito. Questo e molto altro è ciò che offre il nuovo portale della Regione Piemonte www.salutepiemonte.it, disponibile su tutti i device: PC, tablet e smartphone.

«E' una vera e propria rivoluzione digitale della sanità piemontese, ma soprattutto è una rivoluzione culturale» ha detto l'assessore regionale Luigi Icardi presentando il portale, già attivo da alcuni giorni. «Si tratta - ha aggiunto - di un punto unico di accesso alla portata di tutti, nel quale sono stati inseriti servizi già esistenti e altri nuovi e introdotti successivamente. In un momento di difficoltà, il digitale può essere di grande aiuto e può facilitare la vita del cittadino» ha ribadito l'assessore.

Al centro del sistema è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), lo strumento che permette di tenere traccia della storia clinica dei pazienti. Per accedere a ciascuno dei servizi già presenti sul portale - che andranno a integrarsi a quelli 'in presenza' - sarà necessario autenticarsi mediante SPID, carta di identità elettronica o altra modalità garantita da società di certificazione abilitata, con l’eccezione di tre servizi (prenotazione accesso con numero di ricetta elettronica, pagamento ticket e ritiro referti) che sono accessibili mediante l’inserimento di alcuni dati in possesso dell’utente quali numero di ricetta o pin forniti dalla Asl. Un servizio che può essere fatto anche in delega, per conto terzi: dunque un'opportunità in più per chi assiste un parente anziano e magari capacità motoria.

Ad oggi un cittadino di Vercelli che ha le credenziali e sceglie di attivare il fascicolo può trovare: referti di laboratorio analisi, di anatomia patologica, le lettere di dimissione ospedaliera, i verbali di pronto soccorso, i referti di radiologia, i documenti della vaccinazione e da ottobre 2020 anche le immagini di radiologia. Quest’ultima integrazione, molto recente, determinerà la progressiva eliminazione del cd.

«A tal proposito - ha evidenziato Giovanni Di Bonito, dirigente della struttura ICT dell’ASL di Vercelli - invitiamo tutti i cittadini che si sottopongono agli esami di Laboratorio Analisi e di Radiologia a richiedere il ritiro on line dei referti e delle immagini. Ricordiamo che per tali servizi non è necessario possedere le credenziali Spid, ma saranno sufficienti il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e il codice pin rilasciato al momento della prenotazione dell’esame».

I prossimi servizi che verranno introdotti per alimentare l’FSE sono i referti ambulatoriali, i verbali operatori – previsti per dicembre 2020 - e i referti di diabetologia in programma per gennaio 2021.

«In questo momento di crisi – ha ribadito il manager dell’Asl di Vercelli, Angelo Penna – questo sistema rappresenta un’opportunità per rafforzare i sistemi di sanità digitale. Da una parte ci consente di valorizzare sempre più i servizi al cittadino, dall’altro offre a tutti gli utenti la possibilità di archiviare in digitale i propri documenti sanitari. Inoltre il digitale garantisce una maggiore praticità per condividere i file con il proprio medico o con gli specialisti interessati».

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID occorre essere in possesso di indirizzo e-mail, numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto o patente), tessera sanitaria con il codice fiscale. È necessario collegarsi a www.spid.gov.it e scegliere di registrarsi sul sito web degli Identity Provider che rilasciano le credenziali SPID. I cittadini che sono già in possesso delle credenziali di Sistemapiemonte (username, password e pin) o che hanno attivato la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi o che possiedono la Carta di Identità Elettronica possono accedere direttamente ai servizi.