Pit stop tamponi, accessi regolari e stop alle code

E' tornato normale e si svolge senza particolari problemi, da venerdì mattina, il servizio di pit stop per l'esecuzione dei tamponi. Dopo giorni di code e lunghe attese, gli afflussi di utenti sono ora regolari e gli accessi sono scaglionati.

All'interno dello spazio di via Cristoforo Colombo sono quattro le postazioni che eseguono in contemporanea il tampone, contribuendo a rendere fluida l'erogazione del servizio.

«Ringraziamo i cittadini per aver aderito al nostro invito di rispettare l’orario indicato per l’appuntamento. È un accorgimento importante perché ci consente di evitare lunghe code - si legge in una nota dell'Asl -. Un grazie speciale va a tutti i nostri professionisti delle Usca, le unità semplici di continuità assistenziale, e agli operatori del Sisp, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, diretto dalla dottressa Virginia Silano per gli impegno quotidiano e costante. Siamo stati con loro stamattina e abbiamo potuto osservare con quanta precisione e gentilezza si rivolgono ai cittadini illustrando la modalità con cui effettuano il tampone e gli ulteriori step che seguono per l’esito».

Nella zona restano comunque in servizio gli agenti della Polizia municipale e i volontari per il supporto nel regolare l’ingresso delle auto.