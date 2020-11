Riparte il "Patto per la ripresa": subito un contributo alle attività chiuse dal Dpcm

L’Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta adottata mercoledì, e con il sostegno delle risorse già messe in campo nell'ambito del progetto “Patto per la ripresa Vercelli”, ha stabilito una misura di sostegno alle attività economiche messe in grave difficoltà dai provvedimenti di chiusura disposti dal Dpcm emanato dal Governo.

Si tratta di un contributo di 520 euro che va a sommarsi a quello già assegnato in occasione della prima fase della pandemia e che riguarda le attività interessate dalle restrizioni degli ultimi Dpcm.

Al più presto, verrà emanato un comunicato tecnico che illustrerà dettagliatamente come fare per sapere se si ha diritto e la modalità di presentazione delle domande.

“Vogliamo dimostrare con azioni concrete di essere presenti e attivi nei confronti degli operatori economici cittadini, perché l’Amministrazione è attenta e sensibile alle difficoltà che stanno incontrando”, precisa il sindaco, Andrea Corsaro.