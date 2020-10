Struggenti e tristi, ma sono anche la testimonianza di un grane amore le parole che ha scritto Claudia Suman nell’annunciare la morte del compagno di una vita, Nello Pietropaolo.

Era la tua canzone preferita… “Prima di partire per un lungo viaggio”

Sei partito per un lungo viaggio, per la prima volta senza di me..

Altre parole, e ricordi.(Sotto il link con le testimonianze già raccolte)

Claretta Giubellini. Hai lasciato la sua mano...lui è dentro di te e lì rimarrà per sempre.

Ulla Capra. Claudia, leggo e rileggo e non posso che piangere con te

Mariapia Massa. Notizia tristissima. Chi lo ha conosciuto non può che ricordarlo come una persona perbene

Bruno Braghin. Nello è una delle più belle persone che io abbia avuto la fortuna di conoscere

Ermanno Rocca (da Biella). Se ne va un pezzo della nostra storia

Bruno Marzi. Forse questo mondo senza più idee non gli andava più bene.

Lorenzina Opezzo. Abbiamo voluto bene a Nello e lo abbiamo stimato, perché era un uomo perbene, un galantuomo, che faceva politica con onestà e profonda umanità, avvicinando le persone, pacatamente. Usando intelligenza e cuore. Non un modo di fare politica ma il modo di fare politica.

Lina Besate. Cercavi sempre la mediazione, anche nelle situazioni più difficili. Stai già mancando.