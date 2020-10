Addio all'ex assessore Nello Pietropaolo

Lutto nel mondo della politica vercellese. A 64 anni è morto Aniello Pietropaolo - Nello, come lo chiamavano tutti - ex assessore nella seconda giunta di Gabriele Bagnasco, storico esponente prima del Pci e poi del Pd vercellese, di cui era anche stato segretario cittadino.

Insegnante in pensione (era stato docente all'Ipsia Lombardi), Pietropaolo da tempo era malato ma non aveva mai rinunciato alla sua attività politica: anche nel 2019 si era candidato nella lista Pd a fianco di Maura Forte. Era sposato con Claudia Suman, da sempre impegnata in politica (nella sinstra extra Pd) e padre di Nicola. Da qualche anno era anche diventato un orgoglioso nonno.

"Nello ci mancherà - ha scritto in un post Bagnasco - ci mancheranno la sua generosità, il suo altruismo, la sua ironia, il suo impegno. Conserveremo un affettuoso ricordo".

"Una colonna portante della sinistra vercellese", ricorda l'ex vicesindaco Carlo Nulli Rosso.

Coerente con la sua natura e la sua storia politica, Pietropaolo aveva sempre mantenuto un atteggiamento garbato ed elegante nel corso dell'attività politica, senza tirarsi indietro di fronte alle polemiche, comprese quelle interne al suo partito, ma affrontandole sempre con signorilità. Uno stile d'altri tempi, rispetto alla politica urlata alla quale ci hanno abituato gli anni recenti, che mancherà alla città di Vercelli.