Riva Vercellotti: "Ampliati gli orari di apertuta dei Nidi senza costi aggiuntivi".

«L’investimento di 1,48 milioni di euro da parte della Regione Piemonte per ampliare gli orari di apertura dei nidi comunali senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie dimostra l’efficacia dell'azione amministrativa e della visione politica del centrodestra. Con questa misura del Fondo Sociale Europeo garantiamo risposte concrete ai cittadini e, allo stesso tempo, diamo fiato ed efficienza agli enti locali». Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando l’assegnazione dei fondi a partire dall’anno educativo 2026-2027. Tra i beneficiari, anche Vercelli (28.980 euro) e tre Comuni della provincia, Gattinara (41.860 euro), Roasio (20.769 euro) e Caresanablot (20.826 euro).

«Il compito delle istituzioni – sottolinea Riva Vercellotti – non è sovrapporre nuova burocrazia, ma far funzionare al meglio i servizi essenziali per la comunità, rendendoli flessibili e misurabili nei risultati. Permettere alle amministrazioni locali di estendere gli orari settimanali, garantire l'apertura il sabato mattina o assicurare la continuità durante le pause didattiche significa ottimizzare l'offerta pubblica in base alle reali esigenze dei territori, riducendo le difficoltà per chi lavora e sollevando le famiglie da costi a volte insostenibili».

«Questo provvedimento – prosegue il capogruppo di FdI – riveste un’importanza ancora maggiore per i Comuni più piccoli e periferici, dove il mantenimento e l'efficientamento dei servizi per l’infanzia rappresentano la prima forma di presidio contro lo spopolamento e un volano per l’attrattività e lo sviluppo locale. Ringrazio l’Assessorato guidato da Daniela Cameroni per l'ottimo lavoro svolto: come Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia continuiamo a sostenere una politica concreta, volta alla semplificazione, al buon utilizzo delle risorse pubbliche e al reale sostegno alle famiglie» conclude Riva Vercellotti.