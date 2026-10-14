Futuro Nazionale sbarca in Valsesia. Stragiotti nuovo coordinatore

Sceso dal Carroccio per divergenze sulla linea politica locale e nazionale, Carlo Stragiotti entra in Futuro Nazione e assume il ruolo di coordinatore del Partito per il territorio valsesiano. Lunedì 19 ottobre, alle 17, all'Albergo Italia di Varallo, nel corso di una conferenza stampa Futuro Nazionale farà il punto sui progetti per il territorio valsesiano, un tempo roccaforte leghista e oggi territorio in cui ciascun amministratore si è ritagliato un proprio spazio autonomo di azione.

«L'obiettivo è quello di avviare la costruzione di una struttura politica e organizzativa radicata sul territorio, capace di confrontarsi con le realtà locali e di affrontare le principali questioni che interessano la Valsesia, con particolare attenzione alle autonomie territoriali e al ruolo degli Enti Locali», scrive Stragiotti annunciando l'adesione a Futuro Nazionale avvenuta, nella ricostruzione offerta dal neo coordinatore, dopo «aver ricevuto diverse proposte di collaborazione da parte di differenti realtà politiche del centrodestra».

«Ho ritenuto che Futuro Nazionale rappresentasse il progetto maggiormente vicino alla mia sensibilità e alla mia visione politica, soprattutto per l'attenzione riservata all'identità dei territori, alle autonomie locali e al ruolo delle comunità nella costruzione di una Nazione forte e coesa - aggiunge Stragiotti -. Desidero ringraziare il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, e i referenti provinciali Michelino Altamura, Giancarlo Locarni e Mario Musso per la fiducia e la disponibilità dimostrate nei miei confronti. Ho scelto di aderire a questo nuovo progetto politico con l'intenzione di contribuire alla costruzione di una presenza organizzata e strutturata anche in Valsesia. L'obiettivo è quello di dare un valore aggiunto al nostro territorio, attraverso un'attività politica concreta, attenta alle esigenze delle comunità locali e capace di valorizzarne le peculiarità».

Poi l'impegno operativo. «La nuova organizzazione territoriale di Futuro Nazionale avvierà un percorso di strutturazione e confronto con le diverse realtà valsesiane, con l'intenzione di definire le priorità programmatiche locali e i prossimi obiettivi dell'attività politica sul territorio», conclude Stragiotti.