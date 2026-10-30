Inceneritore Alcoplast: il Comune chiede verifiche tecniche rigorose

Caso Alcoplast: con un dettagliato documento tecnico in cui vengono domandati chiarimenti su possibili criticità ambientali, emissioni, aumento del traffico e gestione dei prodotti chimici, il Comune di Vercelli entra nella partita dell'indagine pubblica che la Provincia ha indetto a partire dalla mattinata di sabato 31 ottobre.

Nel corso del Consiglio comunale, è stato un emendamento del sindaco, Roberto Scheda, a mettere d'accordo tutti, superando le due distinte mozioni presentate dai rappresentanti di Futuro Nazionale e da Azione - Stati Uniti d'Europa. Un intervento, quello del sindaco, elaborato con gli uffici e con la Provincia, «che non lascia dubbi sulla volontà dell'amministrazione di assicurare opportunità di lavoro, purché sicuro e rispettoso dell'ambiente e della salute dei cittadini» ha precisato Scheda.

L'andamento della discussione sui due ordini del giorno, tuttavia, non ha mancato di destare qualche sorpresa. Prima dell'intervento del sindaco, infatti, il centro destra sembrava intenzionato a bocciare i due emendamenti - meno tecnici ma comunque dal netto valore politico - demandando alla Provincia la resposabilità di effettuare accertamenti ed esprimere le valutazioni del caso. Lo fa notare, in un comunicato, anche il gruppo di Futuro Nazionale, parlando di cortocircuito del centrodestra. «Inizialmente i gruppi di maggioranza avevano dato indicazioni di voto contrario agli ordini del giorno, che chiedevano trasparenza degli atti, piena partecipazione del Comune di Vercelli al procedimento di Via e Paur, valutazione degli effetti cumulativi, chiarezza sul rapporto tra il progetto e le autorizzazioni già rilasciate e rappresentanza degli interessi della comunità locale. Dopo le delucidazioni tecniche e politiche fornite dal Ssindaco Roberto Scheda il centrodestra ha invece votato a favore», si legge in una nota del segretario Gian Carlo Locarni.

Il Consiglio comunale, comunque, ha approvato l’impegno dell’Amministrazione a esercitare fino in fondo le proprie prerogative sul procedimento Alcoplast. «Resta però il fatto che la maggioranza è arrivata a questa posizione solo dopo un’inversione di marcia rispetto alle indicazioni iniziali, di fatto riconoscendo la fondatezza delle richieste avanzate da Azione e Futuro Nazionale», conclude la nota.