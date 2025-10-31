Fiere, ricorrenze, cantieri: attenzioni a divieti e variazioni al traffico

Fiere, cantieri, celebrazioni. Attenzioni alle modifiche alla viabilità previste per i prossimi giorni. Il Comune informa che alcune strade saranno interessate da chiusure temporanee e divieti di sosta legati ad appuntamenti e lavori di manutenzione. Ogni cambiamento alla normale viabilità può creare qualche disagio ed è per questo che desideriamo spiegare nel dettaglio le motivazioni di ciascun intervento, affinché tutti possano organizzarsi al meglio.

Sabato 1° novembre – “Fiera della Festività di Tutti i Santi”

In occasione della tradizionale Fiera di Tutti i Santi, dalle 6 e sino al termine delle operazioni di pulizia, sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli lungo gli attraversamenti di viale Rimembranza, all’altezza delle vie Asmara, Massaua e Marco Polo.

Lunedì 3 novembre – Lavori di rimozione gru edile

Dalle 6 alle 18, in via San Paolo, sarà vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Il provvedimento è necessario per consentire la rimozione in sicurezza di una gru edile. Si tratta di un intervento tecnico e temporaneo, indispensabile per la conclusione di lavori che hanno portato al rifacimento della facciata esterna di un edificio.

Martedì 4 novembre – Celebrazioni per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sono previste alcune modifiche alla viabilità in piazza Cesare Battisti (nella metà compresa tra il monumento ai Caduti e via Giovane Italia) e nel lato antistante l’ITIS, da via Ariosto a via Tasso.

Dalle 7.30 e fino al termine della manifestazione: divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 10 e sino al termine: divieto di circolazione per tutti i veicoli.

La linea urbana 4 sarà deviata sul percorso alternativo via Derna – via Massaua – via Tasso, per poi riprendere il tracciato ordinario.

Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre – Lavori alla rete gas e fognaria

Dalle 7.30 di mercoledì 5 novembre fino alle 20 di giovedì 6 novembre, in via Fratelli Ponti, nel tratto compreso tra corso Libertà e via Palazzo di Città, saranno vietate circolazione e sosta (con rimozione forzata). L’intervento è necessario per sondaggi e lavori di potenziamento della rete del gas e per il rinnovo della tubazione fognaria: lavori tecnici che miglioreranno l’efficienza e la sicurezza dei servizi cittadini.

Sabato 8 novembre – Occupazione suolo pubblico per lavori

Dalle 8 alle 18, in via Frova (tratto da via Duomo a via Montagnini), sarà in vigore il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata. Un intervento puntuale, legato a lavori su suolo pubblico, che si svolgerà in una sola giornata per limitare al minimo l’impatto sulla viabilità.

«Il Comune di Vercelli ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione. Le modifiche alla viabilità sono temporanee, ma fondamentali per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi e la realizzazione di lavori», dice l'assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi.