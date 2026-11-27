Avanti tutta sulle tasse ai più fragili. Il consiglio comunale di ieri ha confermato nuovamente la scelta del centrodestra e dell’Amministrazione Scheda di alzare il carico fiscale sulle fasce più povere. Scelta intrapresa già nel 2024 con l’abbassamento della soglia di esenzione IRPEF, confermata poi nel 2025 e, da ultimo, ieri.

Il centrosinistra durante l’Amministrazione Forte – nonostante avesse ereditato un disavanzo tecnico di milioni di euro, non avesse le risorse del PNRR e non potesse utilizzare l’avanzo liberamente – aveva coraggiosamente deciso di alzare questa soglia di esenzione fino a 16mila euro, con l’obiettivo di includere progressivamente ulteriori fasce sociali fragili. Una scelta confermata dalla Giunta Corsaro, poi smantellata da questa Amministrazione, che si assume tutta la responsabilità politica di una scelta fuori dal tempo.

Contemporaneamente le risorse si spendono su altri capitoli.

Abbiamo voluto approfondire i numeri di Risò, che meritano una riflessione. In sintesi: il Comune e gli altri soggetti pubblici stanno spendendo molto più (250mila euro solo il Comune) di quanto stiano beneficiando i cittadini e il commercio locale, che anzi hanno dovuto anche assistere ad un’estate complessivamente vuota di iniziative. Il segno che qualcosa non sta funzionando, che Risò sta riuscendo principalmente a livello di immagine e per il settore privato, ma a spese principalmente del pubblico. Risò può e deve essere un’iniziativa importante per Vercelli e tutti la supportiamo, ma occorre riequilibrare questo bilancio e ripensare alcuni aspetti dell’iniziativa per aumentarne gli impatti sulla città.

Rispetto alla discussione sulla mozione relativa alla solidarietà alle forze dell’ordine per le violenze avvenute nelle scorse settimane, in particolare a Milano, abbiamo espresso il nostro supporto all’iniziativa, proponendo in aggiunta un emendamento – accolto positivamente dalla maggioranza - che tenesse conto del fatto che tali violenze, che restano ingiustificabili, sono spesso figlie di problematiche di vario tipo di cui la politica deve interrogarsi e farsi carico, come suggerito dal nostro Presidente della Repubblica.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico