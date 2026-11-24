E' il presidente della Provincia, Davide Gilardino, il Commissario straordinario incaricato dal Governo per la realizzazione del data center Cavour Hyperscale Campus nell’area dell’ex centrale Galileo Ferraris di Trino. Dopo l'annuncio dell'inserimento del progetto tra gli obiettivi strategici, la nomina di Gilardino, contenuta in un decreto della Presidenza del Consiglio, segna un passaggio strategico nel progetto da 4 miliardi di euro e 400 megawatt di potenza che dovrà procedere con tempi molto stretti: l'avvio della conferenza di servizi entro dicembre, il rilascio dell'autorizzazione unica entro la fine del 2027 e l'apertura del primo lotto entro la fine del 2028. Nelle previsioni l'investimento porterà all'assunzioni di circa 350 tecnici altamente qualificati con un indotto calcolato a regimen di circa 1.000 figure professionali.

Dopo una fase di iniziale cautela, però, il progetto del data center sta ora catalizzando perplessità e critiche dalla galassia ambientalista per il previsto consumo di acqua ed energia. Così nelle critiche di Legambiente, finisce coinvolta anche la nomina del presidente della Provincia. Ancora più duro l'intervento di Alberto Deambrogio, segretario regionale piemontese del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: «La decisione del Governo di affidare a un Commissario straordinario, nella persona di Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli, l’accelerazione dell’iter autorizzativo per il polo hyperscale conferma la volontà di procedere a colpi di verticalizzazione e procedure d’urgenza. Ricorrere allo strumento commissariale, giustificato dalla dichiarazione di "preminente interesse strategico nazionale", significa comprimere gli spazi di discussione pubblica e ridurre la partecipazione delle comunità locali a un mero adempimento formale, lasciando completamente irrisolti i problemi di fondo che un’infrastruttura di questa portata comporta».

Ricordando il consumo di risorse naturali ed energetiche, le ricadute in termini ambientali e giudicando sovrastimate le previsioni occupazionali, Deambrogio attacca: «Invece di nominare un commissario per bruciare le tappe della conferenza dei servizi, servirebbe una moratoria immediata: uno stop necessario per aprire una vera verifica democratica, trasparente e partecipata. I cittadini di Trino e dell’intero territorio hanno il diritto di conoscere tutti i dati tecnici e ambientali e di decidere se questo modello di sviluppo risponda davvero ai bisogni delle persone o soltanto alle logiche speculative dei colossi digitali. Come Rifondazione Comunista continueremo a batterci affinché il futuro del Vercellese non venga deciso a porte chiuse».