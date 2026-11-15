Insieme per Gaza a sostegno delle famiglie sfollate per le alluvioni

GAZA si prepara ad affrontare il quarto inverno sotto le tende - La crisi abitativa è

aggravata dai danni causati dalla miscelazione dell'acqua piovana con le acque

reflue e dal potenziale crollo degli edifici danneggiati dai bombardamenti israeliani.

Come INSIEME PER GAZA VERCELLI vogliamo riprendere e condividere l’appello

lanciato dalla COALIZIONE UMANITARIA DI GAZA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

SFOLLATE DALLE ALLUVIONI INVERNALI.

Del Centro di Informazione Palestinese - 8 novembre 2026

La Coalizione delle Organizzazioni Caritatevoli e Umanitarie di Gaza ha lanciato un

appello urgente per salvare centinaia di migliaia di palestinesi sfollati dagli effetti

devastanti delle tempeste invernali, e chiedere alla comunità internazionale, alle Nazioni

Unite, alle organizzazioni umanitarie e per i diritti umani di intervenire immediatamente e

fare pressione su Israele affinché apra i valichi di Gaza e consenta l'ingresso di

rifornimenti e attrezzature di emergenza per gli alloggi.

Le immagini mostrano le tende, e gli altri ripari di fortuna, che non riescono più a

proteggere le famiglie sfollate dalle forti piogge, dal vento e dalle temperature gelide.

L'Ufficio Stampa del governo di Gaza ha riferito che circa 70.000 tende sono state allagate

durante le prime 12 ore della tempesta.

L'acqua è penetrata nelle tende, inzuppando materassi, vestiti e quel poco che restava per

proteggersi dall’inverno. Sono inoltre gravi le conseguenze sanitarie e ambientali derivanti

dalla miscelazione dell'acqua piovana con le acque reflue non trattate, in un contesto di

diffusa distruzione delle infrastrutture di Gaza e ciò rappresenta un ulteriore pericolo per le

famiglie sfollate.

L''Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che le inondazioni e il freddo

aumentano il rischio di epidemie, mentre la distruzione dei laboratori di sanità pubblica ha

indebolito la capacità di individuare e monitorare le malattie infettive.

Le restrizioni israeliane ostacolano gli sforzi per la costruzione di alloggi di emergenza e

impediscono l'ingresso di unità abitative prefabbricate, case mobili, tende, teloni e materiali

di rinforzo stanno ostacolando gli sforzi di soccorso umanitario.

Oltre all'allagamento dei campi profughi, è alto il rischio di crollo in centinaia di edifici già

danneggiati dai bombardamenti israeliani, dove le forti piogge e l'accumulo di acqua

stanno aumentando la probabilità di collasso e cedimenti strutturali, e dove, loro malgrado

i profughi cercano riparo dalle intemperie.

Si rende necessaria una pressione internazionale significativa per l'apertura dei valichi di

Gaza per garantire l'ingresso ininterrotto di aiuti umanitari e materiali per la costruzione di

alloggi, l'ingresso di macchinari e attrezzature pesanti necessari per rimuovere le macerie.

Traduzione: La Zona Grigia

Fonte: https://english.palinfo.com/news/2026/11/08/373375/

COSA si può aggiungere ancora, che le immagini che ci giungono già non esprimano, per

scuotere le coscienze e sollevare una richiesta corale, umana e solidale di intervento a

livello internazionale? Chiunque abbia conservato una briciola di onestà morale e

intellettuale non può restare indifferente a questa ulteriore tragedia che colpisce la

popolazione civile e tra essa, come sempre accade, i più fragili: malati, anziani, bambini.

Mentre a Gaza si MUORE, enormi quantità di aiuti umanitari sono bloccati dal governo

israeliano alle frontiere e quelli internazionali non si attivano per pretendere l’apertura di

corridoi umanitari sicuri e permanenti.

Insieme per Gaza Vercelli ribadisce che la questione palestinese riguarda ognuno di noi,

riguarda la nostra dignità che tiene in alta considerazione la dignità degli altri, che afferma

ad alta voce che vivere una vita normale non debba essere un privilegio, ma un diritto e

continuerà ad attivarsi in ogni modo a fianco del popolo palestinese

INSIEME PER GAZA VERCELLI