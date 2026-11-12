Futuro Nazionale, Alemanno giovedì 19 a Vercelli

Incontro con Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e oggi esponente di Futuro Nazionale. La segreteria di Futuro Nazionale Vercelli Valsesia invita cittadini, iscritti e simpatizzanti a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 19 novembre, alle 18 nella sede provinciale del partito, in corso Libertà 177. «L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto e di ascolto con il territorio - scrive il coordinatore provinciale Gian Carlo Locarni -. Sarà l’occasione per presentare le linee di impegno di Futuro Nazionale sul piano locale e nazionale, per discutere delle priorità del Vercellese e della Valsesia e per raccogliere proposte e contributi da chi vive e lavora in questi territori. Futuro Nazionale Vercelli Valsesia conferma la volontà di essere una presenza concreta e vicina ai cittadini, attenta alle esigenze reali della comunità: tutela dell’identità e delle tradizioni, sicurezza, sostegno alle famiglie, difesa del reddito e delle attività produttive, a partire dall’agricoltura, e una politica che metta al centro gli interessi degli italiani. L’incontro è aperto a tutti».