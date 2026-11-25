Riceviamo e pubblichiamo.

Come Partito Democratico Circolo di Trino unitamente alla Segreteria Provinciale vogliamo intervenire sulla nomina di Davide Gilardino a Commissario Straordinario per il data center di Trino, sollevando forti perplessità sul metodo scelto dal Governo e dall'amministrazione locale. Se l’individuazione di un rappresentante delle istituzioni è ormai diventata prassi, ci pare però che in questo caso la scelta sia più che discutibile.

Di fronte a opere complesse con elementi fortemente inediti, servirebbero alte competenze tecniche e terzietà istituzionale. Qui invece assistiamo a un corto circuito tutto interno a Fratelli d’Italia: il sindaco di Trino Daniele Pane, il presidente della Provincia Gilardino e il Governo nazionale appartengono allo stesso partito. Per di più, il curriculum di Gilardino non presenta alcuna competenza specifica nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni o delle grandi infrastrutture digitali, mentre accumula già numerosi incarichi politici e amministrativi. Un investimento di questa portata non può essere gestito nei ritagli di tempo né trasformarsi in una pratica "in famiglia" che scavalca consigli comunali, comuni limitrofi e cittadini. Di fronte a un progetto colossale da 4 miliardi di euro come il data center di Trino, il Partito Democratico non dice "no" pregiudiziali, ma chiede trasparenza, regole chiare e tutela del territorio. Elementi che oggi mancano del tutto, dato che ad oggi non sono nemmeno disponibili pubblicamente documenti progettuali. A maggiore ragione non si può accettare una gestione che appare sempre più chiusa nelle stanze di un solo partito. Accendiamo poi i riflettori sull'impatto ambientale in un’area già fragile e priva di una vera pianificazione territoriale nazionale sui data center: un polo energivoro di queste dimensioni richiede enormi quantità di energia. Sin dall’inizio è stato assicurato che non sarà necessaria acqua per il raffreddamento, ma anche qui servono certezze documentali, non solo annunci. Visto che il Commissario Gilardino conosce bene il mondo irriguo dell’Ovest Sesia, dia subito risposte chiare ai risicoltori, sia per quanto riguarda le risorse idriche, sia per il riscaldamento prodotto a livello locale dal futuro data center. È evidente che pretendiamo sistemi a ciclo chiuso, escludendo l’utilizzo di PFAS, e nelle modalità possibili, il recupero del calore disperso.

Infine, sul tema della credibilità e delle ricadute occupazionali, dopo la disponibilità data in passato dal sindaco Pane sul deposito delle scorie nucleari, il territorio non può permettersi una logica da "assegno in bianco" in cambio di compensazioni. Pretendiamo assoluta trasparenza sull’approvvigionamento energetico – escludendo qualsiasi legame con nuove sperimentazioni nucleari – e certezze sul lavoro: a fronte di migliaia di annunciati posti nei cantieri, a regime gli occupati saranno poche centinaia. Servono subito accordi con scuole tecniche e università per formare giovani del Vercellese e controlli rigorosi sulla sicurezza negli appalti».

Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo pubblico permanente con i sindaci del comprensorio, le associazioni agricole, i sindacati e i comitati ambientalisti. Lo sviluppo si governa alla luce del sole, non con il monocolore politico.