«No alle politiche di questo Governo», volantinaggio e lettera consegnata

Dopo il volantinaggio al mercato, una rappresentante del vaso insieme di sigle - che comprende Comitato del No, Arcigay, Avs, Cgil, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Parte in causa e Cani Sciolti - Gruppi antispecisti di Vercelli - ha consegnato copia della lettera di dissenso rispetto alle politiche del Governo, diffusa nei giorni scorsi attraverso i media vercellesi. Nicole Zullini della Cgil ha affidato la lettera con le firme a un collaboratore della Presidente del Consiglio. Nel corso della mattina, in piazza Cavour, un gruppo di militanti aveva volantinato al mercato, presentando ai vercellesi le ragioni del dissenso.

Nelle chat e sui social aluni degli attivisti hanno anche protestato per quello che hanno definito «fermo preventivo» nei confronti di uno dei compagni, fermato dalla Polizia all'Isola e trattenuto fino al termine della visita della premier.