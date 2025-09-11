Grosso spavento fuori dal Cup: un grosso ramo si stacca e cade a terra

Un po' di spavento ma, per fortuna, nessun danno alle persone dopo che, nella mattinata di giovedì 11 settembre, un ramo si è staccato da uno degli alberi nel tratto interno fra la Piastra e il Cup di corso Abbiate. «Si è trattato di un episodio non prevedibile, molto probabilmente conseguente al maltempo e ai violenti temporali delle scorse settimane. Ci dispiace se qualcuno si è spaventato, ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto», spiega una nota dell'Asl.

L'azienda sanitaria aggiunge che «Il nostro Ufficio tecnico è intervenuto immediatamente per rimuovere il ramo e ha provveduto a delimitare l’area con del nastro. Inoltre è stato disposto un intervento di manutenzione straordinario e di verifica su tutti gli alberi».