A fuoco un essiccatoio di mais

Nella mattina di giovedì, intorno alle 8,30 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Livorno Ferraris, da quello volontario di Santhià e una con l' autoscala dalla Centrale di Vercelli sono intervenute nel comune di Moncrivello in Strada comunale San Giuseppe per un incendio essicatoio contente mais.
Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore di lavoro prima della completa estinzione.
Non si segnalano feriti: sul posto anche i Carabinieri di Livorno Ferraris per gli accertamenti di rito.