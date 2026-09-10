Pozzolo: «Basta passerelle, gli agricoltori non sono scemi»

«Basta passerelle, gli agricoltori non sono scemi. Serve uno Stato che li difenda quando necessario. Domani Giorgia Meloni sarà a Vercelli per inaugurare Risò, la fiera internazionale del riso. Ma agli agricoltori italiani non servono passerelle, fotografie e strette di mano: serve uno Stato che li difenda, scelte coerenti e fatti» dichiara Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, in una nota diffusa dall'agenzia Askanews.

«È sempre facile parlare bene degli agricoltori, celebrarne il lavoro e dichiararsi dalla loro parte. Il problema, come sempre, è passare dalle parole ai fatti. E sui fatti, oggi, sulla difesa concreta dell'agricoltura italiana, siamo a zero. Perché mentre si moltiplicano gli elogi e le dichiarazioni di sostegno, il Governo continua a sostenere scelte che mettono sotto pressione proprio quelle filiere che dice di voler difendere», aggiunge.

«C'è una contraddizione enorme che Meloni, Lollobrigida e Fratelli d'Italia non possono continuare a nascondere. Domani verranno a celebrare il riso italiano, ma sono gli stessi che hanno sostenuto in Europa il via libera al Mercosur, un accordo che espone proprio la nostra risicoltura a una concorrenza pesantissima. Per il riso è previsto un contingente che arriverà a 60mila tonnellate annue a dazio zero. L'Ente Nazionale Risi ha parlato senza mezzi termini di una minaccia concreta per il riso Made in Italy», sottolinea.

«Gli agricoltori non sono scemi. Sanno perfettamente distinguere una fotografia da una politica agricola. Sanno che una stretta di mano davanti alle telecamere non protegge un ettaro di risaia, non paga una bolletta, non salva un'azienda. Agli agricoltori non servono passerelle: serve uno Stato che abbia il coraggio di difendere la propria economia, la propria identità e la propria sovranità nazionale, quando serve davvero», conclude Pozzolo.