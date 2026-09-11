Risò al via, taglio del nastro con Giorgia Meloni

E' atteso per le 11 l'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'inaugurazione della seconda edizione di Risò, Festival internazione del Riso che, da giovedì, sta portando a Vercelli tecnici, buyers, esponenti del mondo agricolo di tutto il mondo.Fino a domenica la manifestazione proporrà, tra piazza Antico Ospedale, la zona di Sant'Andrea, i musei, il centro storico e i borghi del vercellese, una serie di appuntamenti tecnici e di intrattenimento.

Meloni prenderà parte all’inaugurazione, davanti alla basilica di Sant’Andrea, sul cui sagrato è stata allestita una scenografia che rende omaggio al 160 anni dalla costruzione del Canale Cavour, ai 120 dalla conquista della otto ore e agli 80 dalla nascita del riso Arborio.

Con Meloni sono attesi anche il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione, Alberto Cirio con buona parte della giunta regionale.

Intanto chi - sia da destra che dal centro sinistra - critica le politiche del Governo si prepara a far sentire la propria voce. Forza Nuova ha annunciato un presidio contro l'utilizzo dei terreni agricoli per i pannelli fotovoltaici (LEGGI QUI); il Comitato del No ha diffuso una lettera che cercherà di consegnare alla premier (LEGGI QUI); Vercelli Antifascista Antirazzista e Vercelli per Gaza ha annunciato una protesta con l'esposizione di lenzuoli (LEGGI QUI) mentre il parlamentare vercellese di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, parla di «passerella da parte di chi a parole difende l'agricoltura italiana e poi in Europa vota il Mercosur (LEGGI QUI).