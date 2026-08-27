Daniele Pane al Pd: "Cosa devo fare? Condannare 4 ragazzini che non sapevano cosa stessero facendo?"

La risposta su Facebook al Pd regionale sui saluti romani alla festa paronale di Trino (leggi qui) del sindaco Daniele Pane

Cosa dovrei condannare? Quattro ragazzini, anche stranieri, di 15 anni che molto probabilmente non sanno nemmeno cosa significhi quello che stanno facendo?! Ma fatemi il piacere!

Per un po’ di notorietà si sta generando un caos senza senso, trasformando una stupidaggine di ragazzini in un caso politico nazionale.

Io aborro ogni forma di dittatura che la storia ci ha posto davanti e sono, senza se e senza ma, antifascista. Ma questo non significa dover gridare al fascismo ogni volta che sentiamo un personaggio che, per una volta, sbeffeggia la sinistra.

Una cosa è condannare il fascismo e difendere i valori della nostra Costituzione. Un’altra è strumentalizzare qualsiasi episodio per costruire una polemica politica.

Non ci sto. E non ho proprio nulla da giustificare.

Domenico Rossi è formalmente invitato alla prossima Festa Patronale, si accorgerà che non c’è stata nessuna “marcia su Roma” e nemmeno nuovi fascisti!!