«Vercelli chiede di essere ascoltata»

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Vercelli, cittadini e cittadine vercellesi diffondono una lettera aperta per contestare le politiche del Governo e avanzare richieste concrete per il Paese e per il territorio. La lettera richiama i valori della Costituzione, della Resistenza e dell'antifascismo e ribadisce la necessità di difendere la democrazia, la partecipazione e il diritto al dissenso.

Il documento critica le scelte del Governo in materia di politica internazionale e di riarmo e chiede che l'Italia privilegi la pace, la diplomazia e il rispetto del diritto internazionale, destinando maggiori risorse alla sanità, alla scuola, alla ricerca e al lavoro. Viene inoltre chiesta una posizione chiara a difesa della popolazione civile palestinese. Ampio spazio è dedicato alla crisi climatica e ai suoi effetti anche sul territorio vercellese, con particolare riferimento alla siccità, alle temperature estreme e alla carenza di risorse idriche. Sulla questione nucleare si chiedono massimo rigore scientifico, trasparenza e partecipazione delle comunità locali. La lettera richiama inoltre il progressivo impoverimento delle famiglie, la perdita del potere d'acquisto, la precarietà e l'assenza di prospettive per molti giovani. Vengono richieste una seria politica industriale, la tutela dell'occupazione e interventi concreti per garantire salari dignitosi. Un altro tema centrale è quello della sanità pubblica e della scuola pubblica: gli estensori chiedono interventi per ridurre le liste d'attesa e garantire a tutti il diritto alle cure nonché maggiori investimenti sulla scuola pubblica. Nella parte conclusiva, l'attenzione si concentra sul futuro di Vercelli. La richiesta è che il territorio non venga considerato una periferia o un semplice luogo di passaggio, ma che riceva investimenti concreti per l'agricoltura sostenibile, la tutela delle risorse idriche e dell'ambiente, l'università e la ricerca, l'occupazione qualificata, la sanità territoriale, i servizi pubblici e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Non chiediamo dichiarazioni di principio né promesse generiche. Chiediamo scelte, atti e investimenti concreti». L'iniziativa vuole essere non soltanto un'espressione di dissenso, ma una richiesta di confronto e di risposte precise sulle priorità del Paese e del territorio vercellese.

A tale proposito, una delegazione del comitato per il NO al referendum costituzionale e di cittadini vercellesi cercherà di consegnare una lettera aperta, personalmente alla Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vercelli ha una storia. Vercelli ha una memoria. E Vercelli chiede oggi di essere ascoltata.