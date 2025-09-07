Muore all'ospedale di Chivasso, ma la sua identità resta un mistero. I carabinieri cercano testimoni

Chi era davvero la donna arrivata il 12 luglio 2024 al Pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso? È la domanda a cui, a oltre un anno di distanza, nessuno ha ancora saputo rispondere.

La paziente, senza fissa dimora e priva di documenti, aveva detto di chiamarsi Evelina Valle, nata nel 1979. Ma quel nome si è rivelato falso. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi al ricovero, fino al decesso.

Nonostante le verifiche anagrafiche e dattiloscopiche effettuate, l’identità della donna resta un mistero. Per questo, su autorizzazione della Procura di Ivrea, vengono diffuse alcune immagini scattate in ospedale, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e aiutare le autorità a darle finalmente un nome. Chiunque dovesse avere informazioni sulla persona deceduta è pregato di fornire informazioni alle forze dell'ordine.

Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono alcune segnalazioni giunte alla trasmissione «Chi l'ha visto?» dopo la pubblicazione delle fotografie.