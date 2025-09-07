 / Notizie dal Piemonte

Muore all'ospedale di Chivasso, ma la sua identità resta un mistero. I carabinieri cercano testimoni

La procura di Ivrea ha dato il là alla diffusione delle immagini della defunta affinché qualcuno possa riconoscerla

Chi era davvero la donna arrivata il 12 luglio 2024 al Pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso? È la domanda a cui, a oltre un anno di distanza, nessuno ha ancora saputo rispondere.  

La paziente, senza fissa dimora e priva di documenti, aveva detto di chiamarsi Evelina Valle, nata nel 1979. Ma quel nome si è rivelato falso. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi al ricovero, fino al decesso.  

Nonostante le verifiche anagrafiche e dattiloscopiche effettuate, l’identità della donna resta un mistero. Per questo, su autorizzazione della Procura di Ivrea, vengono diffuse alcune immagini scattate in ospedale, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e aiutare le autorità a darle finalmente un nome. Chiunque dovesse avere informazioni sulla persona deceduta è pregato di fornire informazioni alle forze dell'ordine. 

Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono alcune segnalazioni giunte alla trasmissione «Chi l'ha visto?» dopo la pubblicazione delle fotografie.

