Paracadutista tocca terra dentro il cimitero di Billiemme: è in codice giallo

E' atterrata dentro il cimitero di Billiemme una paracadutista d 54 anni impegnata in un lancio che, tuttavia, non è andato per il verso giusto. Al posto di atterrare nel campo delll'aeroporto Del Prete, la donna ha toccato terra a qualche centinaio di metri di distanza, all'interno del principale cimitero cittadino di corso Salamano.

A portarle soccorso, il personale dei Vigili del Fuoco e del 118: intorno alle 20 una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta al camposanto, introducendosi, con una scala, all'interno della struttura chiusa: insieme al personale del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla malcapitata, poi trasportata in ospedale in codice giallo.

Presenti anche volanti della Polizia.