Carta d'identità: dal 2 novembre prenotazione telefonica

Rilascio e rinnovo della carta d'identità: dal 2 novembre il Comune adotta una nuova modalità pensata per ridurre al minimo il rischio di assembramento agli sportelli e per velocizzare i tempi.

A spiegare le nuove modalità è Ombretta Olivetti, assessore al Personale e ai Servizi al Cittadino.

“L'obiettivo - dice Olivetti - è di limitare a uno invece di due gli accessi all'ufficio anagrafe, abbattere i tempi di attesa in coda ed evitare gli assembramenti in periodo covid. Dal 2 novembre, perciò, l'ufficio anagrafe del comune di Vercelli ha predisposto il numero 0161/596302 per prenotare un appuntamento per il rilascio e il rinnovo della carta di identità elettronica. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12”.

Al momento della prenotazione occorrerà prendere nota di data e ora dell'appuntamento e dei documenti che occorrono poiché in caso contrario la pratica non potrà essere conclusa e l'utente verrà rimandato ad altra data.

"Nel caso di impossibilità a presentarsi sarà buona norma comunicare l'assenza in anticipo - aggiunge Olivetti -. Ricordo ai concittadini di visitare il sito del Comune, non come utenti ma come graditi ospiti dei quali raccoglieremo i vari suggerimenti e propositi”.