Anagrafe: nuove modalità per i cambi di residenza

Dopo la prenotazione per il rinnovo della carta d'identità, novità in vista anche per i cambi di residenza.

“Alla luce delle nuove disposizioni inerenti al covid-19, a partire dal 28 ottobre 2020 - rende noto Ombretta Olivetti, assessore ai Servizi al Cittadino - i cambi di residenza e indirizzo dovranno essere prenotati telefonicamente. Un nostro operatore risponderà, solo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12, al numero 0161 - 596302 e vi fisserà un appuntamento presso gli sportelli dell'Anagrafe al fine di limitare sensibilmente code e lunghe attese”.

“Ricordo - aggiunge l’assessore leghista - che potete trovare tutte le indicazioni, comprensive di modulistica scaricabile, sul sito del comune alla sezione "cambi di residenza" e che è possibile richiedere on line o tramite Pec i certificati in oggetto. In ogni caso sarà cura del personale informarvi telefonicamente o con una mail a pratica completata”.