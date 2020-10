Aggiornamenti sulla viabilità: si lavora per ripristinare il collegamento con Novara

Resteranno difficoltosi per almeno una settimana i collegamenti tra Vercelli e Novara e tra Vercelli e il casello della A26.

La strada storica è percorribile solo fino a Bivio Sesia: poco oltre le reti metalliche impediscono l'accesso all'area del cantiere aperto qualche centinaio di metri più avanti, all'altezza della curva dopo il Globo. Lì la strada ha letteralmente ceduto: il sedime stradale è sollevato in molti punto e ruspe e tecnici stanno lavorando.

Lunedì sono iniziati anche gli interventi sulla Tangenziale Nord: nel punto in cui l'acqua del fiume Sesia ha allagato l'arteria, i guard rail sono stati distrutti e trascinati via. Lunedì parte del materiale rimasto dopo il ritiro delle acque era già stato rimosso e martedì inizierà la stima dei danni. La buona notizia è che non si evidenziano problemi al ponte che, come gli altri della città di Vercelli e come quello della ferrovia, ha retto benissimo.

Salendo verso la Valsesia restano critici i collegamenti tra novarese e vercellese: lunedì tutto il traffico era convogliato sul ponte di Ghislarengo perché per tutta la giornata è stato chiuso anche il ponte tra Serravalle e Grignasco della Sp 299 in attesa di effettuare le verifiche alla base dei piloni. Dunque le sole alternative erano a sud Ghislarengo e, a Nord, il ponte “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia (quello all'altezza della caserma dei carabinieri / ospedale).

Intanto, in alta Val Mastallone è stata aperta una pista d'emergenza per raggiungere i centri dell'alta valle - Cravagliana, Fobello e Rimella - e per portare generatori e altri materiali di emergenza.