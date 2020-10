Maltempo: la situazione in città. Tangenziale chiusa e allagata - VIDEO

Dalla Tangenziale Nord, completamente allagata a causa della piena eccezionale, il sindaco Andrea Corsaro fa il punto sugli interventi in atto.

La situazione, come si vede dalla immagini, è ancora veramente difficile: alle spalle del sindaco si vede l'acqua del fiume Sesia sommergere la carreggiata per un ampio tratto e scorrere con notevole intensità.

Ed ecco, nelle immagini, come si presenta alle 12 la zona interessata dall'allagamento.

Come si vede, al di là del punto in cui la Sesia ha rotto le protezioni invadendo la carreggiata, la situazione del fiume è ancora estremamente critica.

In città, la situazione è particolarmente difficile nella zona di corso Bormida e al rione Cappuccini, dove l'acqua ha allagato intere strade e le parti basse dei caseggiati.

Intanto è ancora in corso un intervento di salvataggio nella zona dell'argine della Sesia per soccorrere una famiglia di allevatori e mettere in sicurezza gli animali: sono impegnati Polizia locale, Vigili del Fuoco e Protezione civile.



Le pattuglie della Polizia locale, due squadre della Protezione civle e la centrale operativa che coordina gli interventi sono al lavoro dalla serata di venerdì. All'una di notte sono stati chiusi i ponti sul fosso San Martino nella zona Ovest della città; dalle 2 è stato presidiato e successivamente chiuso il ponte sulla Sesia in direzione BorgoVercelli e dalle 4,30 è iniziata l'evacuazione delle famiglie residenti nelle cascine della zona di CastelMerlino.

Sono poi iniziati il monitoraggio e i controlli nella zona dei Cappuccini, dove, alle 7,30 l'acqua della Sesia è arrivata in via Nazario Sauro.

Attualmente prosegue il lavoro di soccorso al rione Cappuccini.