Vercelli, cascine allagate e ponti chiusi. Trossi e provinciale per Gattinara chiuse in diversi tratti

Di ora in ora si complica anche la situazione del vercellese, dove, alle violente piogge della notte si sta aggiungendo la piena del fiume Sesia.

"Il maltempo ha colpito la zona di Vercelli piuttosto violentemente - spiega l’assessore alla Protezione civile, Maurizio Tascini -. Da venerdì sera e per tutta la notte la Protezione Civile ha presidiato e monitorato i punti critici e al momento è in corso una riunione con la Prefettura per stabilire le criticità”.

“È stato deciso di chiudere il ponte del Sesia - continua Tascini - e da stamattina, continuando a monitorare i corsi d’acqua, stiamo invitando le persone che risiedono vicino all’argine a salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Alcune cascine purtroppo sono allagate e sei persone che si trovavano presso il campo di motocross sono state evacuate. Invito dunque i cittadini alla massima cautela”.

Intanto la Provincia rende noto che sono attualmente chiuse la Trossi all'altezza del ponte sull' Elvo in direzione di Quinto Vercellese; la Sp 10 Alto Sermenza nel tratto tra Rimasco e Rima SanGiuseppe (dunque tutta l'alta Val Sermenza è isolata); la provinciale 594 (che collega Vercelli a Gattinara) sul ponte tra Quinto e Oldenico e ad Albano; la provinciale 61 nel tratto tra Arborio e SanGiacomo Vercellese; la provinciale 111 a Ghislarengo; la provinciale 9 a Cravagliana, in località Molino; e la provinciale 105 Doccio - Crevola crollata e invasa dalle acque del fiume Sesia.