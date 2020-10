Matteo e Simonluca, il dolore infinito degli amici e dei compagni di squadra

Il mondo del calcio vercellese piange la morte di Matteo Ravetto e Simonluca Agazzone, i due calciatori morti in un tremendo incidente stradale avvenuto nella notte sulla A26, tra i caselli di Vercelli Est e Romagnano.

Moltissime le attestazioni di stima, di affetto e cordiglio che stanno arrivano in queste ore per ricordare il lato umano dei due atleti, conosciutissimi nel vercellese e nel vicino novarese, il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione: “Questa notte un incidente stradale ha spezzato due giovani vite. Erano ragazzi. Allegri, spensierati e pieni di vita e speranze. Il calcio era la loro passione. Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, una tragedia immane. Esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle delle nostra Comunità alle loro famiglie”.

Ravetto era anche il detentore del record italiano di rigori segnati consecutivamente, mentre Agazzone, cresciuto calcisticamente nel Milan, aveva avuto una carriera da giramondo, giocando in varie squadre, collezionando oltre 150 presenze tra C1 e C2 con Spal, Monza, Spezia, Carrarese, Novara, Portosummaga, Sudtirol e Legnano fino al 2008. In anni recenti aveva giocato in diverse formazioni dilettantistiche, tra cui il BorgoVercelli.

Moltissime le attestazioni di cordoglio da parte delle squadre in cui Ravetto e Agazzone avevano giocato.

“Il Borgosesia Calcio esprime le più sentite condoglianze alle famiglie di Matteo Ravetto e Simonluca Agazzone per la scomparsa dei loro ragazzi. L’incidente stradale sulla A26, ha spezzato due giovani vite di ragazzi che amavano il calcio. Matteo aveva vestito la nostra maglia con grande professionalità e ci ha lasciato un ricordo bellissimo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie e degli amici”, si legge in una nota della società.

“Abbiamo appena appreso della tragica scomparsa di due ex giocatori nerostellati – si legge in una nota del Casale -: Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto. Simonluca, difensore, ha vestito la maglia nerostellata nella stagione 2010/11; Matteo, centrocampista, nel 2008/2009. Nell'esprimere il proprio sgomento per la tragica notizia, il Casale Fbc, Giuseppino Coppo, Lino Gaffeo e i tesserati tutti, si stringono alle famiglie e agli amici di Simonluca e Matteo in questo triste momento”.

“Matteo Ravetto e Simonluca Agazzone amavano il calcio – si legge sul sito della Biellese - Erano sportivi, ragazzi, uomini con sogni e obiettivi che rincorrevano ogni giorno, anche calciando un pallone. Il nostro pallone. Erano sorrisi conosciuti, protagonisti in diverse piazze del nostro territorio da anni. Matteo era anche cresciuto nel nostro Club. Sono scomparsi questa notte in un tragico incidente stradale. A nome di tutti i componenti dell’ASD La Biellese, il presidente Luca Rossetto, con profondo dolore, esprime la massima vicinanza ai famigliari in questo momento così terribile”.

“Addio Matteo”, si legge sulla homepage dell'Arona, accanto alla foto, listata a lutto di Ravetto. “Non abbiamo parole per esprimere il dolore che proviamo nell’apprendere che non sei più tra noi. Ci uniamo al dolore che provano i tuoi cari, e tutti quelli che ti hanno voluto e ti vorranno sempre bene”, prosegue la nota della società.

A ricordare Ravetto anche una nota della Padania Football Association con la quale il giovane aveva disputato un "vittorioso mondiale casalingo nel 2009". "Tutti i giocatori e lo staff dirigenziale piangono la scomparsa in un incidente stradale di Matteo Ravetto: con la maglia biancorossa prese parte al vittorioso mondiale casalingo del 2009. Un abbraccio e il cordoglio di tutti alla famglia".