In autostrdada, si schiantano contro i cinghiali: due morti e un ferito. Una vittima è gattinarese

Tragedia nella notte sulla A26, nel tratto compreso tra lo svincolo per la A4 e il casello di Romagnano Sesia - Ghemme. Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un gravissimo incidente avvenuto poco prima delle 4. L'auto sulla quale viaggiavano ha investito un brannco di cinghiali ed è uscita di strada. Una delle due vittime, un calciatore del 1988, era di Gattinara; l'altro, classe 1981, di Bogogno.

Per i due uomini l'impatto è risultato fatale, mentre un terzo occupante è stato trasportato con ferite di media gravità in ospedale. L'auto stava procedendo in direzione nord.

Sul posto forze dell'ordine e mezzi di soccorso: l'incidente ripropone drammaticamente il tema della sicurezza rispetto alla presenza di fauna selvatica, soprattutto lungo i tratti autostradali, in cui si viaggia a velocità più sostenuta.

Sul tratto novarese della A26, per altro, si erano già registrati altri incidenti a causa della presenza di fauna selvatica, anche se con conseguenze meno drammatiche.