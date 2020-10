Lo schianto sulla A26 costa la vita a Matteo Ravetto, calciatore e recordman di rigori segnati

Sono Matteo Ravetto, gattinarese classe 1988, e Simonluca Agazzone, borgomanerese del 1981, i due calciatori morti nella notte sulla A26, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro alcuni cinghiali. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Vercelli Est e Romagnano.

Ravetto era molto noto nel mondo del calcio vercellese: centrocampista, in carriera aveva giocato tra serie D e serie C a Borgosesia, Casale, Biella, nella Colligiana in Toscana, prima di tornare in Piemonte per indossare, in Eccellenza, le maglie di Gattinara, Santhià, Borgomanero, Gozzano e Cossato.

Nell'ultimo anno militava nell'Arona e, proprio prima del lockdown, aveva superato il record italiano di rigori segnati senza mai sbagliare: Ravetto nel aveva messi a segno 24, facendo addirittura meglio di Mario Balotelli. Un bottino di gol che gli aveva regalato una certa notorietà e che il calciatore sperava di incrementare. Poi il coronavirus e il lockdown hanno messo a riposo anche lui. E il tragico schianto di questa notte ha chiuso drammaticamente una carriera che aveva riservato più di una soddisfazione.