PalaPiacco, rinasce il palazzetto del basket

Avanzano nel rispetto del cronoprogramma il lavori di riqualificazione del Pala Piacco di via Donizetti, il palazzetto dello Sport che ospita le gare di basket, ma anche molte competizioni e allenamenti di ginnastica e di arti marziali. Una struttura importante, per lo sport cittadino, oggetto di un restyling da circa 700mila euro.

In queste settimane la ditta aggiudicataria dei lavori ha avviato il rifacimento di spogliatoi e servizi igienici, passando poi alla rimozione del parquet sotto il quale verranno posate le condotte del nuovo impianto di riscaldamento.

"I lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimi Simion, reduce da un sopralluogo all'impianto -: contestualmente alla rimozione del parquet, sono stati rifatti gli impianti e a breve verrà posizionata la centrale termica. Inoltre, che si vede anche dalle immagini, sono state montate le impalcature per i lavori di tinteggiatura della pareti". Questo primo lotto di interventi (che comprende anche il rifacimento delle porte di sicurezza e la sistemazione dell'area di gioco in modo tale da poter ricavare due campi per gli allenamenti, si concluderà entro fine novembre.

"Intanto - prosegue Simion - il Comune ha candidato il secondo lotto del progetto per un ulteriore bando che scade a settembre: se l'intervento verrà ritenuto meritevole e quindi finanziato, contiamo di ottenere i fondi per la coibentazione, il cambio dei serramenti e la sostituzione del vecchio impianto fotovoltaico al momento non più utilizzabile".