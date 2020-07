Interact Vercelli: Chiara Cavalchino nuova presidente

In un clima sobrio e a porte chiuse, così come dettato dalle nuove misure per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, si è svolto il passaggio delle consegne tra presidente entrante ed uscente per il nuovo mandato 2020/2021 dell’Interact Club Vercelli. Ad assumere il nuovo incarico, formalmente a partire dal 1 luglio 2020, è Chiara Cavalchino - 17 anni, studente del liceo scientifico - che subentra a Samuele Giatti, al vertice dell’associazione dal 2018.

«Quando accettai di ricoprire questo ruolo misi in conto fin da subito che non sarebbe stata un’esperienza facile, ma qualcosa che avrebbe richiesto impegno e dedizione. Così è stato.

In questi due anni ho imparato che cosa significhino le parole responsabilità, pianificazione, coordinamento, ma soprattutto umiltà - spiega Samuele Giatti - Ricoprire questo ruolo significa mettere da parte se stessi, per concentrarsi sulla propria comunità. Ascoltare, capire e agire. Nel limite, chiaramente, delle nostre possibilità, senza strafare e senza doversi chiedere “avrei dovuto fare di più?”»

«I ringraziamenti sono tanti, ma uno in particolare va al Socio Onorario, Anna Pagni - conclude Giatti - che ha sempre messo a disposizione la propria esperienza per il Club che ho avuto l’onore di rappresentare».

Il programma della presidenza Cavalchino è già ricco in partenza: «in cantiere abbiamo un progetto attivo di collaborazione con il FAI, per la tutela e la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale del nostro territorio - spiega la neo-Presidente - oltre che un service a favore dell’associazione ABIO, per portare nuovamente il sorriso negli ospedali, fortemente condizionati dall’emergenza coronavirus».

Il nuovo consiglio direttivo è composto da Matilde Bremide come Vice Presidente, Morgan Forni come segretario, Enrico Dalla Stella come tesoriere, Andrea Gaeta come prefetto; Sofia Gallarini, Martina Monti, Maddalena Masoero, Veronica Viesti come consiglieri.